Am 17. März jährt sich der Todestag des heiligen Patrick (um 385-461), der im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der „grünen Insel“ beteiligt war. Irische Auswanderer brachten die Feiern ihres Nationalheiligen bis nach Amerika.

Dublin/London (dpa) - Mit Paraden und zahlreichen Aktionen haben Iren und Freunde der irischen Kultur an diesem Wochenende weltweit den Nationalheiligen Patrick gefeiert. Allein in Irland gab es am Sonntag ...