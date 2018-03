Josh Hutcherson nennt Hund nach Ryan Gosling

US-Nachwuchsstar Josh Hutcherson (19) hat sein Hündchen nach seiner Lieblings-Filmfigur benannt.

Josh Hutchersons Hund hheißt «Driver».

Foto: Britta Pedersen – DPA

«Ich bin geradezu besessen von dem Film "Drive" und Ryan Goslings Charakter darin hieß "Driver". Ich fand das schon immer einen guten Namen für einen Hund, also hat es gepasst», sagte der Star dem US-Magazin «US Weekly».

Hutcherson, der im US-Bundesstaat Kentucky geboren wurde, ist derzeit neben Jennifer Lawrence (21) und Liam Hemsworth (22) in dem Kinohit «Die Tribute von Panem – The Hunger Games» zu sehen. Der Action-Thriller «Drive» mit Ryan Gosling (31) war Anfang des Jahres in den deutschen Kinos zu sehen.