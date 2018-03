Johnny Depp von Indianerstamm aufgenommen

Hollywood-Star Johnny Depp (48) kann sich mit einer weiteren Auszeichnung schmücken: Er sei nun Mitglied eines Comanche-Indianerstammes im US-Staat New Mexico, berichteten US-Medien am Dienstag (Ortszeit).

Johnny Depp kann sich mit Indianerfedern schmücken.

Foto: Kimimasa Mayama – DPA

Dem «Hollywood Reporter» zufolge wurde der Schauspieler bei einer Zeremonie im Haus der Comanche-Indianerin LaDonna Harris in den Stamm aufgenommen. «Ich habe ihn angesprochen und Johnny war sehr von der Idee angetan», sagte Harris dem Internet-Portal «Indian Country». Er sei ein sehr umsichtiger Mensch mit Wertvorstellungen, die denen der indigenen Völker entsprächen.

Grund für die Ehrung ist Depps Darstellung des Comanche-Indianers Tonto in dem Streifen «The Lone Ranger». «Fluch der Karibik»- Regisseur Gore Verbinski hatte kürzlich mit den Dreharbeiten begonnen. In der Leinwandversion des 50er-Jahre-TV-Westerns spielt Armie Hammer («The Social Network») den maskierten Texas Ranger, Depp dessen indianischen Partner Tonto. «The Lone Ranger» soll Ende Mai 2013 in die deutschen Kinos kommen.