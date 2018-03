Ist der Tanz in den Mai noch zeitgemäß?

Aus unserem Archiv

Berlin

Was soll man am 30. April eigentlich feiern? Tanz in den Mai? Walpurgisnacht? Königinnentag? May Day? Mit Hexentanz, politischer Demo, Maibaum, Maibowle? Regional unterschiedlich, aber auch abhängig von der sogenannten Szene, der man sich zugehörig fühlt, wird an diesem Montag auf jeden Fall viel gefeiert in Deutschland.