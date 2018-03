Modeschöpfer Harald Glööckler (47) und sein langjähriger Lebensgefährte Dieter Schroth (63) werden heiraten. Der Termin sei jedoch noch offen, teilte Glööcklers PR-Agentur am Mittwoch in Berlin mit und bestätigte einen Bericht der Zeitschrift «Closer».

«Aber dieses Jahr werden wir es wohl nicht mehr schaffen. Das soll ja eine bombastische, gigantische Feier werden», sagte Glööckler der Zeitschrift. «Das wird pompös!», so der exzentrische Modeschöpfer. «Ich weiß auch schon, was ich anziehen werde, aber das verrate ich noch nicht. Nur so viel: Ich werde es natürlich selbst designen», sagte der Designer, der jetzt eine eigene Doku-Soap auf Vox hat.