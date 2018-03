Haftbefehl für Cuba Gooding Jr. nach Kneipen-Zoff

Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. wird nach einem Kneipen-Vorfall in New Orleans nach Medienberichten vom Dienstag polizeilich gesucht. Wie die «Los Angeles Times» berichtete, hat die Behörde gegen den 44-jährigen «Jerry Maguire»-Star einen Haftbefehl ausgestellt.

Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. verteilt scheinbar lieber Schläge statt Autogrammkarten.

Foto: epa – DPA

Bei einem Kneipenbesuch in der Nacht zum Dienstag soll Gooding handgreiflich geworden sein. Dem Promiportal «E!online» zufolge hatten Gäste den Schauspieler erkannt und um Fotos und Autogramme gebeten. Er sei daraufhin wütend geworden und habe eine Kellnerin, die ihn beruhigen wollte, weggestoßen, heißt es. Beim Eintreffen der Polizei hatte Gooding die Bar bereits verlassen. Gooding Jr. steht derzeit in New Orleans an der Seite von Oprah Winfrey und Lenny Kravitz für den Streifen «The Butler» vor der Kamera.