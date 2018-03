Gwyneth Paltrow verteidigt ihren Ruf als Autorin

Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (39) hat ihre Schreibkünste verteidigt. «Es gab keinen Ghostwriter bei meinem Kochbuch, ich habe jedes Wort selbst geschrieben», teilte die Schauspielerin über Twitter mit.

Gwyneth Paltrow ist um ihren Ruf besorgt.

Foto: Paul Buck – DPA

Paltrow verwies auf einen Artikel in der «New York Times», in dem es heißt, Paltrow habe ihr 2011 erschienenes Kochbuch «My Father's Daughter» mit Hilfe der Auftragsschreiberin Julia Turshen verfasst. Paltrow, die auch auf einer Lifestyle-Webseite ihre Lieblingsrezepte präsentiert, gibt in ihrem Buch Tipps für einfache Rezepte und Einblick in ihre Kochkünste und ihr Familienleben. Die Oscar-Preisträgerin («Shakespeare in Love») ist seit 2003 mit dem Sänger der britischen Band Coldplay, Chris Martin (35), verheiratet. Das Paar lebt in London und hat eine Tochter und einen Sohn.