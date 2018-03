Großer Promi-Auflauf bei Spendengala in Cannes

Aus unserem Archiv

Cannes

Einmal der Star in einem Film von Karl Lagerfeld sein – dieser Traum geht für zwei zahlungskräftige Fans in Erfüllung: Bei der Gala der amerikanischen Aids-Hilfe amfAR im Hôtel du Cap-Eden-Roc in der Nähe von Cannes brachte Lagerfelds Angebot 850 000 Euro Spenden ein.