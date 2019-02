Ein Polizist soll Kollegen geagt haben, sie sollten den Rapper erschießen, falls sie ihn sähen. 50 Cent auf Instagram: „Ich nehme diese Drohung sehr ernst.“

New York (dpa). Weil er Kollegen gegen den Rapper 50 Cent aufgestachelt haben soll, hat die New Yorker Polizei interne Ermittlungen gegen einen Beamten eingeleitet. Das sagte ein Sprecher am ...