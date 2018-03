Gaultier zeigt psychedelische Mode in Paris

Auch wenn Jean Paul Gaultier – das sogenannte Enfant terrible der Pariser Mode – inzwischen auch schon 65 ist: Seine Haute-Couture-Schauen können noch immer schwindelerregend sein. Während bei ihm die 60er Thema waren, waren es woanders die 20er.

Abgedrehte Sixties-Remineszenz von Jean Paul Gaultier.

Foto: Francois Mori – dpa

Paris (dpa). Ob es eine gute Idee war, ausgerechnet dem Altmeister Pierre Cardin eine Kollektion zu widmen, blieb die Frage: Jean Paul Gaultier hat sich am Mittwoch in Paris bei den Haute-Couture-Schauen für Frühjahr/Sommer 2018 so richtig ausgetobt.

Nicht zu übersehen: Leuchtende Farben bei Jean Paul Gaultier.

Foto: Francois Mori – dpa

Cardin, heute 95 Jahre alt, gilt als Erfinder des Futurismus der 1960er Jahre. Gaultier zeigte dann auch viel Sixties-Look mit schrägen Elementen: Haaraufbauten wie Antennen, asymmetrisch sich schlängelnde Bandkleider und leuchtende Farben.

Op-Art als Kulisse: Jean Paul Gaultier zeigt seine Kreationen in Paris.

Foto: Francois Mori – dpa

Bei Op-Art-Kleidern am Ende konnte einem angesichts der psychedelischen Schwarz-Weiß-Muster fast schwindelig werden.

Ein Model mit Antennen-Frisur.

Foto: Francois Mori – dpa

Der Auftritt von Gaultiers Lieblings-Model Coco Rocha mit kleiner Tochter versöhnte dann wieder. Und das Beste: Pierre Cardin im Publikum hatte es gefallen.

Kreativität kennt keine Grenzen: Der französische Designer Jean Paul Gaultier nach der Show.

Foto: Francois Mori – dpa

Designer Elie Saab erkor die 1920er Jahre zum Thema. Er zeigte fast nur Abendkleider mit einem schönen Schwung und viel nackte Haut. Doch vulgär wurde es nie – die durchsichtigen Seidenkleider waren so üppig und kunstvoll bestickt, dass indiskrete Blicke nicht durchkamen.