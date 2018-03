Fürst Albert II. feiert mit Scorpions in Monte Carlo

Monte Carlo/Paris (dpa) – Champagner in Strömen und Live-Musik von den Scorpions: Rund 850 wohlhabende Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur haben bei der Rot-Kreuz-Gala in Monte Carlo für einen guten Zweck gefeiert.

Fürst Albert II. und Charlène luden zur Rot-Kreuz-Gala.

Foto: Lionel Cironneau – DPA

Schirmherr Fürst Albert II. und seine Frau Charlène begrüßten die Prominenz am Freitagabend im festlich geschmückten Salle des Étoiles des Sporting Center. Ein gutes Jahr nach ihrer Traumhochzeit zeigten sie sich einmal mehr als perfektes Paar. Charlène lenkte in ihrem weiß-goldenen Abendkleid alle Blicke auf sich. Albert erschien in weißem Smoking.

Das Fürstenpaar machte das Parkett unsicher.

Foto: Lionel Cironneau – DPA

Höhepunkt auf dem Programm der traditionsreichen Wohltätigkeitsveranstaltung war ein Akustik-Konzert der deutschen Rockgruppe Scorpions. Die Musiker verabschieden sich aktuell mit einer Welttournee in den Ruhestand und nahmen die Einladung für einen Ausflug an die Mittelmeerküste gerne an.

Die Rot-Kreuz-Gala ist die traditionsreichste Wohltätigkeitsveranstaltung.

Foto: Lionel Cironneau – DPA

Mit ihrem Auftritt stehen sie in einer Reihe mit zahlreichen weiteren Legenden des Musikgeschäfts, die schon bei der Gala spielten. Auf der Bühne standen bereits Topstars wie Elton John, Frank Sinatra, Tina Turner oder Stevie Wonder.

Die Rot-Kreuz-Gala in Monte Carlo zählt zu den wichtigsten gesellschaftlichen Ereignissen des Fürstentums an der Côte d'Azur. Die Gäste zahlen 1000 Euro für eine Eintrittskarte. Dafür gibt es beim festlichen Dinner Lachs, Hummer und Kaviar. Getränke sind nicht inklusive – wie etwa der bis zu 2400 Euro teure Champagner. Die Einnahmen des 1948 von Fürst Louis II. ins Leben gerufenen Events gehen an das Rote Kreuz.

Fürst Albert II. (54) und seine Frau Charlène (34) hatten für die Gala extra ihren Besuch bei den Olympischen Spielen in London unterbrochen. Beide sind große Sportfans und waren früher selbst als Spitzenathleten aktiv. Albert fuhr bei fünf Olympischen Winterspielen für Monaco im Bob und ist heute Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Monacos (COM) und IOC-Mitglied. Charlène, die auch mit dem deutschen Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick befreundet ist, war 2000 in Sydney beim olympischen Schwimmwettbewerb für Südafrika an den Start gegangen.