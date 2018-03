Eurojackpot mit 26 Millionen

Aus unserem Archiv

Münster

Alles muss raus: Nach zwölf Wochen ohne Hauptgewinner kommt der mit 26 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot in dieser Woche auf jeden Fall zur Ausschüttung. Das berichtete ein Sprecher der federführenden Gesellschaft Westlotto am Montag in Münster. Die Nachfrage an den Tippschaltern sei merklich gestiegen.