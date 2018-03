Erster Auftritt: Gauck bei Thomaner-Festakt

Premiere auf vertrautem Terrain: Beim Festakt zum 800-jährigen Bestehen des Leipziger Thomanerchors ist Bundespräsident Joachim Gauck am Dienstag von vielen Leipzigern begeistert begrüßt worden.

Bundespräsident Joachim Gauck (M), seine Lebensgefährtin Daniela Schadt, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung und Thomaner vor dem Bach-Denkmal.

Foto: Jan Woitas – DPA

Bundespräsident Joachim Gauck begrüßt Thomasschüler vor dem Festakt «800 Jahre Thomana» in der Thomaskirche in Leipzig.

Foto: Jan Woitas – DPA

Es war sein erster öffentlicher Auftritt außerhalb Berlins seit seiner Wahl am vergangenen Sonntag. Gauck wird am Freitag vereidigt. Der frühere Pfarrer war Gast beim Festakt in der Thomaskirche. Vor der Kirche versammelten sich hunderte Leipziger, um das neue Staatsoberhaupt und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt mit viel Applaus zu begrüßen.«Guten Tag Leipzig» rief Gauck den Wartenden zu. Er winkte den Schaulustigen herzlich zu, ließ sich einen weißen Schal mit dem Thomana-Logo umlegen und schüttelte den Chorknaben am Fuße des Bach-Denkmals die Hände.

Bundespräsident Joachim Gauck begrüßt Mitglieder des Thomanerchors.

Foto: Jan Woitas – DPA

Die Feier mit dem Bundespräsidenten war der erste Höhepunkt im Festjahr «Thomana 2012», in dem auch die Leipziger Thomaskirche und die Thomasschule, an der die Knaben unterrichtet werden, ihr 800-jähriges Bestehen feiern. Sachsen Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) erinnerte beim Festakt an die friedliche Revolution von 1989 in der DDR. Auch die mutigen Leipziger hätten es ermöglicht, dass die Thomaner ihr erstes großes Jubiläum in einem freiheitlich-demokratischen geeinten Deutschland feiern könnten.

Der Thomanerchor wurde 1212 gegründet und ist damit einer der ältesten Knabenchöre der Welt. Von 1723 bis 1750 leitete der Barock-Komponist Johann Sebastian Bach den Chor. Am Dienstag wurde außerdem der international ausgerichtete Musikcampus Forum Thomanum offiziell eröffnet. Ursprünglich sollte der Campus rund um das Thomaner-Alumnat zum 800-jährigen Jubiläum fertig sein. Doch nicht alle Projekte konnten schon umgesetzt werden. Bereits in Betrieb ist die mehrsprachige musisch orientierte Kita. Auch die Grundschule ist eröffnet. Bis 2017 soll die Lutherkirche zum Veranstaltungs- und Begegnungsort umgebaut sein.

Auf dem Programm des Festjahres «Thomana 2012» stehen in diesem Jahr 365 Veranstaltungen. Festwochen wird es auch für die Thomaskirche und die Thomasschule geben. Eigens für das Feierjahr wurden mit Unterstützung des Bach-Archivs Leipzig fünf Kompositionen in Auftrag gegeben. Den Auftakt gibt zu Ostern Thomaskantor Georg Christoph Biller. Er ist der 16. Kantor nach Bach.