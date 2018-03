Erfolglose Geschäftsmodelle fahren riesige Verluste ein

Dem Landesvorsitzenden des VdK, Andreas Peifer, werden zahlreiche Geschäftsmodelle zugeschrieben, mit denen der Sozialverband regelmäßig hohe Verluste schrieb. Einige Beispiele:

Fahrdienst VdK mobil

Gelaufen von Oktober 2010 bis April 2011, angeleiert als Pilotprojekt, zunächst in zwei Landkreisen. Bestellt wurden 28 Fahrzeuge für VdK mobil zum Preis von 500 000 Euro. Das Besondere daran: Peifer bestellte die Fahrzeuge, bevor die Gremien darüber abstimmten. Spezielle Software für den Fahrdienst 70 000 Euro. Bereits im Haushalt 2009 für VdK mobil eingestellte Mittel: 9600 Euro. Hinzu kommen Mieten für Räume in mehreren Landkreisen mit einer Laufzeit von 5 oder gar 10 Jahren. Außerdem standen 28 Autos angemeldet mehr als ein Jahr ungenutzt herum. Somit sind auch Kosten für Steuer und Versicherung (alleine 30 000 Euro) aufgelaufen. Der Gesamtschaden durch VdK mobil beläuft sich nach derzeitigem Kenntnistand auf minimum 2,2 Millionen Euro. Allerdings stehen in der Landeszentrale noch 60 Aktenordner zum Fahrdienst, die bislang noch nicht gesichtet wurden.

Institut für Barrierefreiheit und Leitsystemplanung (IBL)

Eine Beratungsstelle, die Bauherren in Sachen barrierefreies Bauen beraten soll. Das IBL verzeichnet bislang keine Aufträge. Geschäftsjahr 2011: Verlust 157 000 Euro. Minus im ersten Quartal 2012: 50 000 Euro.

Hotelbetrieb Haus Oberwinter

Der VdK Rheinland-Pfalz leistet sich ein eigenes Hotel, in dem unter anderem die internen Kompass-Schulungen stattfinden. Der Verlust dieses Betrieb beläuft sich in zehn Jahren auf rund 1,2 Millionen Euro. Zudem plante Peifer, das ohnehin unrentable Hotel für 2,5 Millionen Euro um ein Bettenhaus zu erweitern.Zudem wird die Pacht in der Buchführung mit rund 78 000 Euro veranschlagt, jedoch steuerlich mit rund 140 000 Euro abgeschrieben.

VdK Reiseservice

Ein verbandseigener Reiseveranstalter, beispielsweise für Busreisen. Dieses erwirtschaftete von 2006 bis 2010 ein Minus von 380 000 Euro.

Der Landesverband hatte in Koblenz die Räume seiner Landesgeschäftsstelle verkauft, zudem ein Mehrfamilienhaus und von einigen Kreisverbänden die als Zuschüsse gewährten Beträge für den Kauf der Kreisgeschäftsstellen zurückgefordert, insgesamt rund 900 000 Euro. Dieses Geld aus dem Verkauf wurde entgegen dem Beschluss des Protokolls vom 17.03.2009 nicht gesondert angelegt.