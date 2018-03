Ed Sheeran schwärmt von deutschen Fans

Ed Sheeran tritt ab März rund um den Globus in großen Stadien auf. Das gibt einen besonderen Thrill, sagt er – und lobt im dpa-Interview seine deutschen Anhänger.

Ed Sheeran steht auf Berlin.

Foto: Isabel Infantes/PA Wire/Archiv – dpa

London (dpa). Der britische Sänger Ed Sheeran (26, „Perfect“) schwärmt von seinen deutschen Fans. Der Auftritt im Berliner Olympiastadion im Juli sei besonders für ihn, sagte Sheeran der Deutschen Presse-Agentur.

„Immer, wenn ich in Berlin bin, fahre ich daran vorbei und bin sehr aufgeregt, dort aufzutreten.“ Die deutschen Fans seien wahrscheinlich die treuesten der Welt. „Sie sind echte Musikliebhaber: Sie hören zu an den Stellen, an denen sie zuhören sollen, und sie kreischen dann, wenn sie es sollen.“

Bei der Berlinale hat Sheeran einen besonderen Platz im Programm: Bei dem Filmfestival wird am 23. Februar eine Doku über den Briten vorgestellt. Regie bei „Songwriter“ führte Sheerans Cousin Murray Cummings.