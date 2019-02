Die Westminster-Hundeshow fand in diesem Jahr bereits zum 143. Mal statt und gilt als älteste der Welt. Jedes Jahr treten dabei Tausende Rassehunde gegeneinander an.

New York (dpa). Ein Drahthaar-Foxterrier hat in diesem Jahr die renommierte Westminster-Hundeshow in New York gewonnen.Der sieben Jahre alte weiß-schwarz-braun gemusterte Rüde „King“ belegte am Dienstagabend (Ortszeit) im New Yorker ...