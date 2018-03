Domino-Weltrekord mit 1150 Matratzen gelungen

Genau 1150 Menschen haben sich im hessischen Gründau in ihre Matratzen fallen lassen und einen neuen Weltrekord im «Matratzen-Domino» für das Guinness-Buch der Rekorde aufgestellt.

In zwölf Minuten war alles vorbei.

Foto: Frank Rumpenhorst – DPA

«Alles verlief hundertprozentig korrekt nach unseren strengen Richtlinien», sagte die Guinness-Weltrekordrichterin Seyda Subasi-Gemici laut einer Mitteilung vom Sonntag nach dem nur etwa zwölfminütigen Spektakel.

Die 1150 Freiwilligen hatten sich für den Weltrekordversuch mit einer Matratze im Rücken hintereinander auf einer 2,4 Kilometer langen Strecke rund um ein Möbelhaus postiert. Der erste «menschliche Dominostein» ließ sich in seine Matratze fallen, die dann den nächsten Starter sanft zum Sturz brachte. Nach und nach wurde so die neue Bestmarke an umgestürzten Matratzen erzielt.

Erst vor wenigen Wochen hatten 1001 Menschen in China den bislang gültigen Weltrekord im «Matratzen-Domino» aufgestellt. Den ersten Versuch dieser Art gab es laut Aussage der Guinness-Rekordrichterin 2009 in Australien mit 80 Teilnehmern.