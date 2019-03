Er setzte sich für Neue Musik ein und prägte die Frankfurter Oper: Im Alter von 91 Jahren ist der Dirigent Michael Gielen gestorben.

Mondsee (dpa). Der deutsch-österreichische Dirigent und Komponist Michael Gielen ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Mondsee in Österreich, wie seine Familie dem öffentlich-rechtlichen ...