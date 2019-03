Als großer Sänger war Dieter Bohlen nie bekannt, doch jetzt wagt er sich mit einer Live-Band auf eine Open Air Bühne. Es werde ein Abend für „die ganze Familie“, sagt der Musiker. Sein früherer Partner Thomas Anders ist nicht dabei.

Berlin (dpa). Nach 16 Jahren Konzertpause in Deutschland spielt Dieter Bohlen am 31. August live mit Band in Berlin. Auf die Idee, ein großes Open Air Konzert zu geben, hätten ...