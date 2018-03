Dennis Quaid als Sheriff in US-Fernsehserie

Hollywood-Schauspieler Dennis Quaid (58) übernimmt in der neuen US-Fernsehserie «Vegas» die Hauptrolle eines Sheriffs.

Dennis Quaid geht in Serie. Foto: DPA

«Derzeit passieren im Fernsehen aufregende Sachen. Die besten Drehbuchautoren arbeiten dort. Ich habe das Gefühl, ich habe einfach mehr Kontrolle», erklärte Quaid der Tageszeitung «USA Today» seine Entscheidung, erstmals in einer Serie aufzutreten. Außerdem könne er tiefer in eine Rolle einsteigen als bei einem Kinofilm. «Es ist im Grunde eine ganz andere Herausforderung. Ich fand die Idee gut, dass sich eine Figur – hoffentlich – über einen langen Zeitraum entwickeln kann.» Erzählt wird die Geschichte des Sheriffs Ralph Lamb, der in den 1960er Jahren in der Casino-Metropole für Recht und Ordnung sorgte.