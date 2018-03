Cumberbatch holt große Rolle durch Küchen-Video

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch (35) hat mit Hilfe seines iPhones eine begehrte Hollywood-Rolle ergattert.

Not macht erfinderisch: Benedict Cumberbatch.

Foto: Facundo Arrizabalaga – DPA

Er sei von US-Regisseur J.J. Abrams («Mission: Impossible III», «Super 8») kurz vor Weihnachten darum gebeten worden, eine Vorsprechprobe für einen neuen «Star Trek»-Film einzureichen, erzählte Cumberbatch der «New York Times». Unter Zeitdruck habe er in der Küche eines Freundes mit dem Smartphone schnell ein Video aufgenommen. Damit konnte er Abrams überzeugen. Es sei eine der besten Vorsprechproben gewesen, die er je gesehen habe, bestätigte der Regisseur der Zeitung. Nun tritt Cumberbatch in der «Star Trek»-Folge als Bösewicht in Aktion. Im Mai 2013 soll der Streifen in die Kinos kommen.

Vor Abrams hatte auch schon Steven Spielberg (65) das Talent des Briten entdeckt, der ihn für «Gefährten» vor die Kamera holte. Cumberbatch spielte zuvor in den britischen Filmen «Abbitte» und «Dame König As Spion» mit. Der Neuseeländer Peter Jackson (50) engagierte den Engländer für seine «The Hobbit»-Verfilmung in der Rolle eines sprechenden Drachens.