Colin Farrell hatte Versagensängste

Hollywood-Star Colin Farrell (36) hatte nach seinem Drogen-Entzug vor sechs Jahren große Versagensängste. «Es war schrecklich, ich hatte total die Hosen voll», sagte der aus Irland stammende Schauspieler dem Nachrichtenmagazin «Focus».

Colin Farrell fühlte sich nach dem Drogen-Entzug sehr verletztlich.

Foto: Yuri Kochetkov – DPA

«Wenn man 15 Jahre ständig betrunken oder high ist – ich konnte natürlich wunderbar spielen und auch Interviews geben, das hat bestens funktioniert -, spürt man auf einmal eine wahnsinnige Verletzlichkeit.»

Bei seinem ersten Dreh nach der Reha sei er sich vorgekommen, als hätte er «noch nie geschauspielert». Die ersten 18 Monate seien hart gewesen, das Jahr danach voller Höhen und Tiefen, jetzt kenne er es nicht mehr anders als drogenfrei zu sein, «so ist mein Leben». Farrells neuer Film «Total Recall» kommt am 23. August in die deutschen Kinos und hat an diesem Montag Premiere in Berlin.