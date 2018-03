Christina Hendricks ist begeisterte Köchin

Aus unserem Archiv

Los Angeles

US-Schauspielerin Christina Hendricks (36), die rothaarige Büroleiterin in der TV-Serie «Mad Men», steht in ihrer Freizeit gern in der Küche. «Wir lieben es zu kochen», verriet sie dem Promi-Magazin «People» über ihr Leben mit ihrem Gatten Geoffrey Arend (33).