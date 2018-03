Coldplay-Sänger Chris Martin (34) sieht seine Ehe mit Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (39) als echten Glücksfall. Es sei seine erste ernsthafte lange Beziehung, gab der Rockstar in einem Fernsehinterview auf CBS zu.

Chris Martin hat vor Gwyneth Paltrow noch nicht viel Beziehungserfahrungen sammeln können.

Foto: Marcelo Sayao – DPA

Auf die Frage, ob das ein großer Schritt für ihn gewesen sei, sagte er: «Ein großer Schritt? Was denn – statt ein Verlierer zu sein mit einer Oscar-Gewinnerin auszugehen? Das ist in der Tat ein Riesenschritt. Wenn man ehrlich ist, ist das wie in Lotto-Gewinn», scherzte der Brite.

Das Paar ist seit 2003 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder, Tochter Apple (7) und Sohn Moses (5).