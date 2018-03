Channing Tatum arbeitete als Stripper

Bevor US-Schauspieler Channing Tatum (32) in Hollywood Karriere machte, verdiente er seinen Lebensunterhalt auch mit Strippen.

Channing Tatum war jung und brauchte das Geld.

Foto: Sven Hoppe – DPA

Er mochte diesen Job allerdings überhaupt nicht. «Du bist einfach nur der Typ, der seine Klamotten auszieht und wie ein Depp in einem blöden Outfit dasteht», sagte Tatum dem US-Schwulenmagazin «Out». Das Schlimmste sei gewesen, nackt zu sein. «Du stehst auf der Bühne und die Leute schreien und du fühlst dich wie ein Rockstar, aber du bist ein Nichts», so der Schauspieler. Für seine Hauptrolle in der neuen Filmkomödie «Magic Mike» von Regisseur Steven Soderbergh (49) war die Erfahrung jedoch äußerst hilfreich: Tatum spielt darin einen Stripper. Der Film kommt am 29. Juni in die US-Kinos.