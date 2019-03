Viele Prominente sitzen in sämtlichen Jurys. Campino, Sänger der Toten Hosen, will jedoch nicht über Kollegen urteilen. Das begründet der Musiker mit seinem eigenen Werdegang.

Berlin (dpa). Campino, Sänger der Toten Hosen, will nicht als Jury-Mitglied in einer Fernsehshow sitzen. „Für mich ist das nichts; ich maße mir nicht an, über andere Musiker zu urteilen ...