Cameron Diaz wünscht sich viele Kinder

US-Schauspielerin Cameron Diaz (39) hat bei den Dreharbeiten zu der Komödie «Was passiert, wenn's passiert» ihre Sehnsucht nach eigenen Kindern entdeckt.

Schauspielerin Cameron Diaz fehlt nur noch der passende Partner.

Foto: Paul Buck – DPA

«Viel Spaß hatte ich schon mit meiner Schwangerschaftsbauch-Attrappe», sagte sie in einem Interview des Magazins «Prinz». «Seit dem Dreh spüre ich den heftigen Wunsch nach Kindern.» Für die Familienplanung gebe es allerdings noch «ein kleines Problem», so Cameron. Ihr fehle der passende Partner.

Dabei setzt die Hollywood-Schönheit heute andere Prioritäten: «Früher stand ich auf hübsche Kerle. Mittlerweile habe ich gelernt, dass Äußerlichkeiten oder auch der Beruf nebensächlich sind», so Cameron zu dem Magazin. Ihre neue Komödie, in der sie einen TV-Star spielt, der schwanger wird, läuft am 16. August in den deutschen Kinos an.