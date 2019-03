Auf dem Flohmarkt war sie Schnäppchen, später wurde die Buddha-Figur auf 80.000 Dollar geschätzt. Bei einer Versteigerung übertraf die Bronze-Figur aber alle Erwartungen.

New York (dpa). Eine vor Jahren auf einem Flohmarkt günstig erstandene Bronze-Figur einer buddhistischen Gottheit ist in New York überraschend für mehr als zwei Millionen Dollar versteigert worden.Der Verkäufer habe ...