«Bourne Vermächtnis» erklimmt US-Kinocharts

«Das Bourne Vermächtnis» hat sich die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erkämpft, diesmal mit Jeremy Renner in der Hauptrolle. Der vierte «Bourne»-Thriller stieg mit 40,3 Millionen Dollar (rund 32,7 Millionen Euro) auf dem ersten Platz in den USA und Kanada ein.

Jeremy Renner bei der Premiere in Madrid.

Foto: Sergio Barrenenchea – DPA

Für Renner («The Hurt Locker») war es die erste Hauptrolle im Spionagefilm – bisher war Matt Damon in den «Bourne»-Filmen zu sehen. Der Streifen soll am 13. September in deutschen Kinos anlaufen. Die politische Komödie «The Campaign» mit Will Ferrell und Zach Galifianakis landete in ihrer ersten Woche mit 27,4 Dollar Einnahmen auf Rang zwei und verwies «The Dark Knight Rises» auf die drei. Nach Schätzungen des «Hollywood Reporters» vom Sonntag nahm Christopher Nolans Batman-Streifen in seiner vierten Woche noch rund 19,5 Millionen Dollar ein.

Die Komödie «Wie beim ersten Mal» mit Meryl Streep, Tommy Lee Jones und Steve Carell stieg mit 15,6 Millionen Dollar auf der Nummer vier ein. Mit einigem Abstand rutschte «Gregs Tagebuch – Ich war's nicht» dahinter gerade noch in die Top-Fünf. Die zweite Fortsetzung der Schülerkomödie brachte zwar nur 8,2 Millionen Dollar ein, schaffte es damit aber, «Total Recall» auf Rang sechs zu verweisen.

Das Remake von Paul Verhoevens Klassiker «Die totale Erinnerung» (1990) spielte trotz der Starbesetzung aus Colin Farrell, Kate Beckinsale und Jessica Biel nach Hochrechnungen in seiner zweiten Woche lediglich 8,1 Millionen Dollar ein. Der Science-Fiction-Streifen unter der Regie von Len Wiseman kommt am 23. August in die deutschen Kinos.