Blutwurst-Brosche ist der Renner

Aus unserem Archiv

Karlsruhe/Pforzheim (dpa) – Ohrringe und Broschen in Wurstform – für Stephanie Hensle (29) aus Pforzheim sind sie der letzte Schrei in ihrer Kollektion «Geschnitten oder am Stück». Der absolute Renner bei Männern: eine Blutwurst-Brosche mit Senffleck.