Bild von Picasso nach 50 Jahren entdeckt

Fast ein halbes Jahrhundert lang ist ein Werk des spanischen Künstlers Pablo Picasso in einem Museumslager im US-Bundesstaat Indiana vergessen worden. Jetzt solle das in seltener Glasmaltechnik gefertigte Bild «Sitzende Frau mit rotem Hut» verkauft werden, teilte das Evansville Museum mit.

Pablo Picasso wurde am 25. Oktober 1881 in Malaga geboren und ist am 8. April 1973 in Mougins bei Cannes (Frankreich) gestorben.

«Sitzende Frau mit rotem Hut» («Femme assise au chapeau rouge») von Pablo Picasso.

«Das Museum hat entschieden, dass die Kosten und Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit des potenziell sehr wertvollen Werks für uns zu hoch sind», hieß in der Mitteilung. Ein New Yorker Auktionshaus werde das Bild versteigern. Wie viel es einbringen könnte, wollten zunächst weder das Auktionshaus noch das Museum schätzen.

1963 habe ein Industriedesigner dem Museum die wahrscheinlich zwischen 1954 und 1956 entstandene «Sitzende Frau mit rotem Hut» vermacht. Bei der Aufnahme des Werkes in die Katalogisierung des Museums sei der Name der Maltechnik – «Gemmaux» – mit dem Namen des Künstlers verwechselt worden. Obwohl das Bild von Picasso signiert ist, fiel der Fehler nie auf und das Werk wurde ein halbes Jahrhundert lang nicht ausgestellt. Bei einer Recherche über die Gemmaux-Werke von Picasso fragte ein New Yorker Auktionshaus beim Evansville Museum nach – so kam der Fehler ans Licht.

Das Bild zeige die langjährige Lebensgefährtin von Picasso, Marie-Thérèse Walter, teilte das Museum mit. Es sei außergewöhnlich und glitzere wie ein Juwel, sagte John Streetman, Direktor des Evansville Museums. Weltweit gebe es schätzungsweise nur rund 50 Gemmaux-Bilder von Picasso, der die Glasmaltechnik selten angewandt habe.