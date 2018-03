Besucherrekord bei «Cruise Days» in Hamburg

Fünf Kreuzfahrtschiffe in Formation auf der Elbe, umringt von Barkassen und Großseglern, Sirenensalut und farbenprächtiges Feuerwerk: Mit einem maritimen Schauspiel erreichten die Hamburger «Cruise Days» am Samstagabend ihren Höhepunkt – mit einer rekordverdächtigen Zuschauerzahl.

Kreuzfahrtschiffe im Hamburger Hafen.

Foto: Angelika Warmuth – DPA

Rund eine Viertel Million Zuschauer ließ sich nach Angaben der Veranstalter das Spektakel in der Abenddämmerung entlang der Festmeile zwischen Hafencity und dem Stadtteil Altona nicht entgehen. Bis zum Ausklang am Sonntagabend mit dem Abschied der «Queen Mary 2» dürften mehr als eine halbe Million Menschen die dreitägige Veranstaltung besucht haben – ein Spitzenwert der dritten «Cruise Days».

Angeführt von der «Columbus 2», die seit Frühjahr für Hapag-LLoyd Kreuzfahrten fährt, wurde ein Kreuzfahrtschiff nach dem anderen verabschiedet – mit Salut, Abschiedsgruß und Feuerwerk in den Farben der Reederei. So hieß es für die «Aidamar» auf einem Laufband, das an eine Hafenhalle projiziert wurde: «Viel Glück auf Deiner Reise nach Norwegen». Für die «Deutschland», die am vergangenen Mittwoch die deutsche Olympia-Mannschaft von London aus in die Hansestadt zurückgebracht hatte, erstrahlte ein rot-weißer Funkenregen am tiefdunkelblauen Himmel. Auch die wuchtige «Lirica» und die kleinere «Astor» fuhren elbabwärts Richtung Nordsee. An den Schluss der Parade setzte sich Hamburgs Museumsfrachter «Cap San Diego».

Bis es 2014 wieder «Leinen los» für das Schiffsfest heißt, bleibt den Guckern ein Trost: Mehr als 160 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen in Hamburg gibt es in diesem Jahr, ein Rekordwert. Und das boomende Reisesegment macht auch in Zukunft nicht vor Hamburg halt – auch wenn Umweltschützer gegen den Schadstoffausstoß der Ozeanriesen regelmäßig protestieren.