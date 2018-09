Bei „Blende 2016“ erfolgreich: 30 Hobby-Fotografen im RZ-Druckhaus ausgezeichnet

Strahlende Gesichter im Druckhaus unserer Zeitung: Für ihre erfolgreiche Teilnahme am Leser-Fotowettbewerb „Blende 2016“ hat Peter Burger, kommissarischer Chefredakteur der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, 30 Amateur-Fotografen mit Urkunden und Geldpreisen ausgezeichnet.

So sehen Sieger aus: Die Gewinner des beliebten Fotowettbewerbs „Blende 2016“ hat Peter Burger (rechts), kommissarischer Chefredakteur der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, gewürdigt. Foto: Sascha Ditscher

„Sie alle haben einen feinen Blick für das gelungene Motiv – und ein Händchen für den richtigen Augenblick“, lobte Burger die Preisträger. Insgesamt bewertete die Jury unserer Zeitung beim regionalen Vorentscheid des bundesweiten Wettbewerbs rund 2600 Einsendungen, darunter viele hochwertige und kreative Arbeiten.

In den drei Kategorien gewannen Carlheinz Tömmel aus Laurenburg (Thema: Wetter-Impressionen), Dietmar Pohlmann aus Bad Ems (Thema: Spiegelungen) und Hannah Strubel aus Boppard (Jugendthema: Lebensgefühl 2016).

Burger gab bei der Preisverleihung zugleich die Themen für den anstehenden 43. Blende-Wettbewerb 2017 bekannt. Gesucht werden in diesem Jahr die besten Aufnahmen in den Kategorien „Kitsch und Ramsch: Sammelleidenschaft“ und „Tierische Begegnungen“ sowie in der Jugendkategorie „Blickwinkel“. Der Wettbewerb „Blende 2017“, bei dem es bundesweit Preise im Gesamtwert von mehr als 35.000 Euro zu gewinnen gibt, startet bei unserer Zeitung offiziell im Juni.

Die Gewinnerfotos "Blende 2016" sehen Sie hier: