Autorin Sibylle Berg verlässt ungern das Bett

Die Schriftstellerin Sibylle Berg («Vielen Dank für das Leben») verlässt ihr Bett nur ungern. «Ich arbeite im Bett, esse im Bett und beziehe es oft frisch», sagte die in Zürich lebende Autorin in einem Interview mit der «Thüringischen Landeszeitung».

Sibylle Berg ist gebürtig aus Weimar.

Foto: Arno Burgi – DPA

Vor kurzem ließ sie es aber doch allein und besuchte ihre Geburtsstadt Weimar, an die sie kaum gute Erinnerungen hat. «Weimar tat sich damals nicht besonders gut damit, freundlich zu einer neuen Generation von Künstlern zu sein», sagte Berg. Heute gebe es in der Stadt aber alles, was man zum Glück brauche. Weimar sei eine gute Geburtsstadt. «Ich brächte den Satz "Ich komme aus Schweinfurt oder Darmstadt" gar nicht über die Lippen», sagte sie.