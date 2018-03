Ashton Kutcher bucht Flug ins Weltall

Aus unserem Archiv

Los Angeles

Der amerikanische Schauspieler Ashton Kutcher (34) will hoch hinaus. Der «Two and a Half Men»-Star habe sich als 500. «zukünftiger Astronauten-Kunde» bei Virgin Galactic angemeldet, schrieb Unternehmens-Gründer Richard Branson am Montag in seinem Blog.