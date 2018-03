Ashley Greene ist kein Party-Girl mehr

«Twilight»-Star Ashley Greene (25) arbeitet lieber statt zu feiern: Sie trinkt nicht und geht auch nicht viel auf Partys. Früher sei das allerdings anders gewesen, wie sie zugibt:

«Twilight»-Star Ashley Greene kümmert sich ernsthaft um ihre Karriere.

Foto: Nina Prommer – DPA

«In meinem zweiten Jahr in Los Angeles, als ich 18 war, bekam ich keine Aufträge. Also hörte ich auf, auszugehen. Es ging darum, Arbeit zu bekommen. Ich musste mich konzentrieren», sagte Greene dem US-Magazin «Esquire» (August). In der Vampirsaga «Twilight» spielt sie Alice Cullen, die blutdürstige Schwester von Edward (Robert Pattinson).