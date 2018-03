Alfons Schuhbeck stemmt nach dem Kochen Gewichte

Der Münchner Starkoch Alfons Schuhbeck (63) kämpft nach Feierabend gegen die Kalorien. «Wenn die Küche um 23 Uhr schließt, gehe ich nicht ins Bett, sondern fahre zum Fitnesstraining. Ich mache das jeden Tag», sagte Schuhbeck am Freitag im badischen Offenburg der Nachrichtenagentur dpa.

Sternekoch Alfons Schuhbeck fährt jeden Tag zum Fitnesstraining.

Foto: Patrick Seeger – DPA

«Ich stehe seit 45 Jahren mit großer Disziplin am Herd. Ich habe jetzt gelernt auch diszipliniert mit meinem Körper umzugehen.» Nach dem Kochen stemme er Gewichte und setze sich aufs Fahrrad. «Das ist wichtig, weil ich beim Ausüben des Berufs ständig am Essen und Naschen bin.»

Für seine Gesundheit setze er zudem auf Ingwer, sagte Schuhbeck am Rande einer Veranstaltung der Hubert Burda Media in Offenburg. Für die Zukunft sei er zuversichtlich. «Ich mache weiter. Vom 90. Geburtstag an werde ich aber nur noch halbtags arbeiten.»