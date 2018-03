Alec Baldwin heiratet Yogalehrerin Hilaria Thomas

Aus unserem Archiv

New York

So geheimniskrämerisch war er nicht einmal als CIA-Agent in «Jagd auf Roter Oktober»: Alec Baldwin hat wieder geheiratet. Am Samstag trauten sich der 54-Jährige und seine 26 Jahre jüngere Verlobte, die Yogalehrerin Hilaria Thomas, in der New Yorker St. Patrick's Old Cathedral.