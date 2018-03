Abschied von Donna Summer in Nashville

Aus unserem Archiv

New York/Los Angeles (dpa) – Familie und Freunde von Donna Summer haben nach US-Medienberichten am Mittwoch in Nashville (Bundesstaat Tennessee) von der Sängerin Abschied genommen. Die «Königin der Discomusik» war am vorigen Donnerstag an Lungenkrebs gestorben. Sie wurde 63 Jahre alt.