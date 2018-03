Österreichischer Künstler Franz West gestorben

Der österreichische Maler und Bildhauer Franz West ist tot. Er starb im Alter von 65 Jahren in der Nacht zu Donnerstag in einem Wiener Krankenhaus, wie ein Verwandter der «Kleinen Zeitung» bestätigte.

Franz West ist tot.

Foto: Felix Hörhager – DPA

Der Wiener galt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler Österreichs. Seine Arbeiten im Spannungsfeld zwischen Kunst, Möbel und Skulptur gehören zu den teuersten, mit denen österreichische Künstler auf dem internationalen Kunstmarkt vertreten sind.

Wichtige Ausstellungen hatte West im New Yorker Museum of Modern Art (1997), in den Hamburger Deichtorhallen (2002) oder im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) im Jahr 2008. Im Vorjahr wurde er bei der Biennale Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Das Wiener Museum Mumok plant derzeit eine Retrospektive unter dem Titel «Franz West» ab dem 22. Februar 2013.