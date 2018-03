Ältester Sohn von Prinzessin Caroline ist verlobt

Andrea Casiraghi (28), Sohn der monegassischen Prinzessin Caroline, hat seiner Langzeitfreundin Tatiana Santo Domingo die Ehe versprochen. «Ich habe die Freude, Ihnen die Verlobung meines Sohnes bekanntzugeben», teilte Caroline (55) am Mittwoch über den Fürstenpalast mit.

Andrea Casiraghi und seine Freundin Tatiana Santo Domingo haben sich verlobt.

Prinzessin Caroline von Hannover mit ihren Söhnen Andrea (l) und Pierre Casiraghi 2011 in Monte Carlo

Einen festen Termin für die Hochzeit gebe es noch nicht. Andrea ist der älteste Sohn von Caroline von Monaco. Er stammt aus ihrer zweiten Ehe mit Stefano Casiraghi, der 1990 bei einem Bootsunfall ums Leben kam.

Die ebenfalls 28-jährige Tatiana Santo Domingo ist eine «Bürgerliche», wuchs aber als Spross einer Milliardärsfamilie in ähnlich gut situierten Verhältnissen auf wie ihr Freund. Ihr 2011 gestorbener Großvater Julio Mario Santo Domingo war Großaktionär des weltweit zweitgrößten Bierbrauers SABMiller und laut «Forbes»-Magazin zeitweise zweitreichster Mann Kolumbiens.

Nach Informationen der italienischen «Vogue», die bereits am Vortag über die Verlobung berichtet hatte, will das Paar im kommenden Jahr vor den Traualter treten. Einen der ersten gemeinsamen Auftritte in der Öffentlichkeit hatte das Paar 2006 beim Filmfestival in Cannes.

Andrea Casiraghi machte bislang vor allem für seinen Hang zu PS-starken Luxuslimousinen von sich reden. Erst Ende vergangenen Jahres wurde er mit Tempo 200 auf einer Autobahn bei Lyon geblitzt. Fünf Monate war er anschließend seinen Führerschein los.