50. Todestag: Mythos Marilyn Monroe

Blondes Haar, verführerischer Augenaufschlag und ihre vollen, roten Lippen hauchen «I Wanna Be Loved By You»: Marilyn Monroe. Sie war eine der am meisten fotografierten Frauen des 20. Jahrhunderts und wurde als Sex-Symbol Ikone für ein ganzes Zeitalter.

Marilyn Monroe zählt zu den Filmikonen des 20. Jahrhunderts.

Foto: UPI – DPA

«MM» starb vor 50 Jahren, aber der Mythos Marilyn ist lebendiger denn je. Ihr früher Tod 1962 schuf die Basis. «Andere Stars wurden älter, aber die Monroe blieb das Gesicht, das wir aus ihren Filmen kennen», sagt Peter Schnug, Filmhistoriker aus Düsseldorf.

Die Ikone Marilyn Monroe 1 von 22 Das Frankfurter Ikonen-Museums präsentiert in seiner neuen Ausstellung „MM – Die Ikone Marilyn Monroe“ die Stilikone des 20. Jahrhunderts mit einer Vielzahl von Exponaten. Die Sonderausstellung aus Anlass des 85-jährigen Geburtstages von Marilyn Monroe beschäftigt sich vom 14. Dezember 2010 bis zum 28. Februar 2011 mit der Faszination MM – dem populärsten Star des 20. Jahrhunderts. Wir zeigen online einige Exponate. Dieses Bild zeigt Gemälde des russischen Künstlers Alexander Timofeev aus Berlin. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 2 von 22 In der Ausstellung sind mehr als 300 Exponate zu sehen, davon viele noch nie zuvor gezeigte Gegenstände aus dem Monroe-Nachlass. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 3 von 22 Die Ausstellung unter der Leitung von Kuratorin Dr. Snejanka Bauer zeigt, wie die westliche Kultur den Begriff „Ikone“ als Ausdruck höchster Stilisierung von „Mediengottheiten“ neu definierte. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 4 von 22 Für Marilyn Monroe waren Bücher mehr als nur Accessoires bei Fotoshootings. Sie besaß über 400 Bücher. Darin fanden sich Klassiker wie Milton oder Whitman, auch zeitgenössische Autoren wie Hemingway, Beckett oder Kerouac. Dennoch pflegte Hollywood das Klischee einer Frau, die Bücher verkehrt herum hält, wie in einer ihrer bekannten Filmszenen aus dem Kinohit „Wie angelt man sich einen Millionär?“. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 5 von 22 Cremeweißer Chiffonschal in Form einer Haube. Marilyn Monroe ist auf einer Vielzahl privater Fotoaufnahmen wie hier mit Arthur Miller mit diesem Schal zu sehen. Gerade in ihren letzten Lebensjahren in Los Angeles schützte sie damit auch ihre durch Blondierungen beanspruchten Haare vor der Sonne. Nach ihrem Tod dokumentiert ein bekanntes Polizeifoto diesen Schal auf dem Nachtisch ihres Schlafzimmers. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 6 von 22 Dieses Bild zeigt den MM-Ikonenschrein: „Some like it hot“, 2010, Mischtechnik, der sich in Privatbesitz befindet. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 7 von 22 Zwei Ikonen: "Feuerflammende Gottesmutter", Russland, 2. Hälfte 19. Jh., und Andy Warhol Marilyn Monroe, 1967, Siebdruck. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 8 von 22 Andy Warhol Marilyn Monroe, 1967, Siebdruck und "Gottesmutter Grusinskaja", Russland. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 9 von 22 Eine Werbe-Collage. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 10 von 22 Eine Werbe-Collage. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 11 von 22 Auch auf Briefmarken zu einer Legende verklärt: „Legends of Hollywood“ Briefmarken-Set, herausgegeben 1995 von der U.S. Post Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 12 von 22 Schon 1943 trainiert Marilyn Monroe mit Gewichten. 1952 zeigt ein Bericht im Life-Magazin sie bei ihren täglichen Hantelübungen, die Teil des jahrelangen Trainings waren. Diese Quittungen belegen den Kauf von Hanteln im Jahr 1955. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 13 von 22 Elfenbeinfarbener Satinmorgenmantel mit Gürtel. Marilyn Monroe trug diesen Morgenmantel am Set von „Blondinen bevorzugt“, 1953, sowie in diversen Fotoshootingszu Werbezwecken des Films. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 14 von 22 Marilyn Monroe bei der Abreise in ihre Flitterwochen mit Joe DiMaggio im Februar 1954. Links die Originalrobe mit Schal und Hutschachtel. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 15 von 22 Gruppe von 18 Metall-Lockenwicklern, teilweise noch mit blondierten Haaren, gelbe Kunststoffhaarnadel und 4 Metallhaarnadeln. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 16 von 22 Bis heute schafft es Marilyn Monroe noch auf die Titelseiten der Magazine. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 17 von 22 Original MGM-Plattenvertrag zum 20th Century Fox-Film „BLONDINEN BEVORZUGT“, 1953 Der zwischen MGM und 20th Century Fox am 8. April 1953 abgeschlossene fünf Seiten lange Vertrag regelt die Rechte zu Veröffentlichung, Vertrieb, Werbung und Verkauf von Plattenaufnahmen der Musikkompositionen zum Film „Blondinen bevorzugt“. Unterzeichnet ist der Vertrag von Marilyn Monroe, dem Vizepräsident der MGM Studios sowie einem Handlungsbevollmächtigten der 20th Century Fox Cooperation Company. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 18 von 22 Purpurrote Satin-Stola mit Fransen an den Kanten. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um die Satin-Stola, welche Marilyn Monroe am 11. Oktober 1956 zu dem purpurrotem Samtkleid trug, als sie mit ihrem Ehemann Arthur Miller die Erstaufführung seines Theaterstücks „A View from a Bridge“ im Comedy Theatre, London, besuchte. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 19 von 22 Diese schwarzen Ferragamo-Lederschuhe mit 11-Zentimeter-Absatz trug der Star während der Jahre 1959 bis 1960. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 20 von 22 Marilyn Monroes persönlicher Terminplaner 1961 Der „Daily Reminder 1961“ zeigt Marilyn Monroes Initialen auf der Vorderseite und darin diverse handschriftliche Eintragungen wie Termine, Einladungen und Reisen. Die Eintragungen sind unterschiedlich, teils mit Bleistift, Buntstift oder Kugelschreiber und sowohl von Marilyn selbst als auch durch ihre Sekretärin und Assistentin May Reis vorgenommen worden. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt 21 von 22 Schuhspanner, Hutschachtel und Schlüsselanhänger: Neben den unzähligen Kleidungsstücken, Möbeln, Kunstgegenständen und Dokumenten finden sich vor allem auch viele alltägliche Dinge im Nachlass der Schauspielerin. Foto: Ikonen-Museum Frankfurt » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Der 49 Jahre alte Sammler («Seit meinem zwölften Lebensjahr liebe ich Marilyn») hat ein Archiv aus rund 80 000 Drehbüchern, Fotos, Büchern, persönlichen Dokumenten, privaten Film- und Tonaufnahmen der Schauspielerin zusammengestellt. Mit dem «Marilyn Monroe Information Center» ist Schnug zudem seit 15 Jahren im Internet präsent.

«Marilyn verkörperte den amerikanischen Traum und ließ das Märchen vom Aschenputtel wahr werden. Sie kam aus einfachen Verhältnissen, wurde zum Filmstar in Hollywood und damit schon zu Lebzeiten eine Legende», erzählt Schnug. Ihre größte Rolle war die der Marilyn, denn die Flitter-Fee war ein Kunstprodukt, «die reine Maske».

Geboren als Norma Jeane Mortenson (und getauft als «Norma Jean Baker», also mit einem anderen Nachnamen wegen unterschiedlicher Partner ihrer Mutter; und auch der zweite Vorname wurde in verschiedenen Dokumenten anders geschrieben) hat sie Ende der 40er Jahre – damals schon ein erfolgreiches Model – zusammen mit einem Visagisten den «Monroe-Look» entwickelt: den blonden Vamp, naiv und sexy. «Das wurde ihr nicht nur von der Filmgesellschaft übergestülpt, zu drei Vierteln hat sie es selbst getan». Anfangs zumindest, dann kämpfte sie lange gegen das Image vom personifizierten Blondinenwitz.

Zum Mythos gehört auch, dass Norma Jeanes Biografie dem Marilyn-Bild angepasst wurde. Für das Image vom blütenreinen Star wurde vertuscht und gelogen. Die psychisch kranke Mutter wurde ebenso verschwiegen wie Marilyns chronisches Frauenleiden Endometriose (Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut) – unpassend in der sauberen Glanzwelt Hollywoods, das die Kunstfigur gnadenlos vermarktete.

Bei der Beschreibung ihres Lebens verschwammen Realität und Fiktion immer mehr. Fakt ist: Sie hatte drei Ehemänner, darunter der Dramatiker Arthur Miller («Hexenjagd»). Filme hinterließ sie 32 an der Zahl, darunter «Manche mögen's heiß» als größter Erfolg.

Doch angeblich hatte sie auch mehrere prominente Liebhaber. Weltweit die Fantasie beflügeln vor allem langlebige Legenden wie ihr angebliches Verhältnis zum US-Präsidenten John F. Kennedy und dessen Bruder Robert. Sie trugen ebenso zur Mystifizierung bei wie Marilyns früher Tod mit nur 36 Jahren.

Hat sie sich mit Schlaftabletten vergiftet, weil sie den Zwiespalt ihres Lebens nicht mehr ertragen hat? «Als Sex-Symbol hat man eine schwere Last zu tragen. Vor allem wenn man müde, verletzt und enttäuscht ist», klagte sie und schrieb Monate vor ihrem Tod: «Ich wünschte, ich wäre tot – gar nicht vorhanden – fort von hier – von überall.» War es Selbstmord oder wurde sie getötet? Etwa von den Kennedys, weil sie das Verhältnis beenden wollte, oder von der CIA, weil sie das Verhältnis nicht beenden wollte?

Der Kontrast vom Leben im Rampenlicht und düsteren Verschwörungstheorien schufen die Basis für eine Popularität, die bis heute ungebrochen ist. Im Laufe der Jahrzehnte sind rund 2000 Biografien, Romane und Bildbände über die Monroe erschienen. Einige wurden verfilmt, zuletzt «My Week with Marilyn». Dazu kommt ein schwunghafter Devotionalienhandel, bei dem neben Fotos und Briefen auch Kleidungsstücke und profane Gegenstände wie Töpfe und Pfannen oder Kassenzettel aus einem Kosmetikladen den Besitzer wechseln. Schnug: «Bei der Monroe kostet jeder Schiet viel Geld.»

So wurde im April ein 70 Jahre altes Schulzeugnis von Norma Jeane im kalifornischen Beverly Hills für 21 250 Dollar (etwa 16 000 Euro) versteigert. Für drei Röntgenbilder aus dem Jahr 1954 zahlten Sammler in Las Vegas im Jahr 2010 rund 45 000 Dollar. 1999 verschuldete sich ein Ehepaar aus der Schweiz, um in New York Sandaletten des Stars für mehr als 34 000 Dollar zu kaufen. «Man erkennt sogar noch Schweißränder darin und ihren Fußabdruck», verrieten sie – ruiniert, aber begeistert.

2011 wechselte für 4,6 Millionen Dollar das weiße Kleid den Besitzer, das die Monroe 1955 in der Komödie «Das verflixte siebte Jahr» von der heißen Luft eines U-Bahn-Schachtes hochflattern ließ. 2009 ersteigerte ein japanischer Bieter im Internet sogar die Grabstelle über ihrer letzten Ruhestätte – Motto der Auktion: «Bis in alle Ewigkeit mit Marilyn Monroe schlafen». Allerdings hatte sich der Käufer dabei – finanziell – übernommen: Er konnte die mehr als 4,6 Millionen Dollar nicht aufbringen.

An ihrem Grab im Westwood Memorial Park bei Los Angeles wollen am 5. August rund 2000 Menschen ihres Idols gedenken. Auch Schnug wird zur Fangemeinde auf dem Friedhof sprechen. «Ihr früher Tod vor 50 Jahren ist das offene Ende ihres Lebens», heißt es in seinem Rede-Manuskript. Und: «Die Legende lebt weiter.»

