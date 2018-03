Smoothies selber machen: Bunte Früchte zum Trinken

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Eine Banane, ein paar Weintrauben und ein Stück Melone – fertig ist die gesunde Zwischenmahlzeit. Denn gemixt und mit Wasser oder Tee verdünnt, ergibt das einen Smoothie. Erlaubt ist dabei, was einem selbst am besten schmeckt.

Farbenfrohe Vielfalt im Glas: Besonders im Sommer ist die Auswahl an leckeren Früchten groß – sie schmecken pur oder püriert als Smoothie.

Foto: Mascha Brichta – DPA

Jeden Tag frisches Obst und Gemüse essen – das nehmen sich viele vor. Doch nicht überall, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Stattdessen scheitert es oft an zu wenig Zeit, an einem zu hektischen Alltag. Smoothies scheinen da wie eine einfache Lösung, sind sie doch Obst und Gemüse zum Trinken. Smoothies braucht man aber nicht im Supermarkt zu kaufen. Sie sind auch schnell selbst gemacht.

Sind die Früchte gemixt, ergibt sich oft ein dickflüssiger Brei – mit Mineral- oder Leitungswasser, Eiswürfeln oder Saft kann dieser verdünnt werden.

Foto: Andrea Warnecke – DPA

«Smoothies sind Getränke aus ganzen Früchten», erklärt Klaus-Wilfried Meyer vom Verband der Köche Deutschlands in Frankfurt. Verschiedene Obst- und Gemüsesorten werden mit Hilfe eines Mixers fein püriert. «Smooth» kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie glatt oder weich – eben so, wie die Getränke sich im Mund anfühlen. «Der Vorteil von Smoothies ist, dass man mit ihnen ziemlich unkompliziert seinen Tagesbedarf an Obst und Gemüse decken kann», sagt Meyer. Außerdem sei es bequemer, ein paar Früchte durch den Mixer zu jagen, als sie einzeln zu essen.

Erlaubt ist, was gefällt: Für einen fruchtigen Smoothie bieten sich nicht nur heimische, sondern auch exotische Früchte wie Kiwi oder Bananen an.

Foto: Mascha Brichta – DPA

«Bei selbst gemachten Smoothies kann man viel experimentieren», sagt die Ökotrophologin Astrid Büscher aus Hamburg. «Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.» Gerade im Sommer seien beispielsweise alle Beerensorten, Melonen, Aprikosen, Nektarinen und Pfirsiche bestens geeignet. «Die sind sehr saftig.» Gut sei auch, möglichst vollreife Früchte zu verwenden, da deren Geschmack meist besser sei.

Früchte klein schneiden und fein pürieren: Smoothies sind im Handumdrehen zubereitet.

Foto: Andrea Warnecke – DPA

Sind die Früchte gemixt, ergibt das oft einen dickflüssigen Brei. Zum Trinken ist das noch nicht wirklich geeignet – deswegen sollte noch etwas Flüssigkeit dazu kommen. «Man kann Mineral- oder Leitungswasser, Eiswürfel oder Saft nehmen», empfiehlt Buchautorin Büscher. «Lecker ist auch kalter Früchtetee, da er gute Akzente setzt.» So passe zum Beispiel Pfefferminztee bestens in einen Smoothie mit Honigmelone.

Smoothies sind eine wandelbare Zwischenmahlzeit.

Foto: Mascha Brichta – DPA

Besonders schnell geht es mit Tiefkühlfrüchten wie Himbeeren oder Blaubeeren. «Wird davon eine Handvoll mit kaltem Mineralwasser und einem Becher Naturjoghurt gemixt, schmeckt das sehr erfrischend», sagt Büscher. Wem ein Smoothie aus Früchten allein zu langweilig ist, der könne etwas Vanille oder Zimt dazugeben oder es mit einem Spritzer Zitrone versuchen.

Damit ein Smoothie so lecker schmeckt, wie er aussieht, werden am besten vollreife Früchte verwendet – sie haben genau das richtige Aroma.

Foto: Andrea Warnecke – DPA

Eine andere Variante sind grüne Smoothies. Die bekämen ihre Farbe durch grüne Blätter wie Salat oder Babyspinat, sagt der Rezeptbuchautor Burkhard Hickisch aus Berlin. Möglich seien außerdem Wildkräuter wie Klee, Löwenzahn oder Brennnessel, junges Getreide sowie das Grün von Radieschen, Möhren oder Kohlrabi.

«Weil grüne Blätter oft bitter und streng schmecken, werden sie im Mixer zur Hälfte mit süßen Früchten wie Apfel oder Banane kombiniert.» Die Hinzugabe von Wasser gibt dem grünen Smoothie die gewünschte Konsistenz, erläutert Hickisch. Durch die grünen Blätter seien diese Smoothies voller Vitalstoffe wie Vitamine und Mineralien. «Das gibt dem Körper Energie.»

Einen Haken haben Smoothies aber. «Ständig nur Smoothies zu trinken, ist nicht optimal», sagt Küchenmeister Meyer. Schließlich würden dabei zum einen die Zähne kaum genutzt, zum anderen sei es ein einseitiger Genuss, Früchte nur zu trinken. «In einen knackigen Apfel zu beißen, ist ein anderes Erlebnis, als ihn püriert zu trinken.»

Als Zwischenmahlzeit sind Smoothies dennoch immer wieder gut geeignet. «Das Gute ist, dass man eine größere Palette an Obst und Gemüse miteinander mischen kann, als man es wahrscheinlich sonst am Tag essen würde», sagt Meyer. Ökotrophologin Büscher ergänzt: «Smoothies sind sehr wandelbar – mit zarten Haferflocken oder Dickmilch wird daraus zum Beispiel ein trinkbares Müsli, ein Frühstück-Ersatz.» Darüber hinaus könne man den Smoothie so stark mit Wasser verdünnen, dass er die Konsistenz eines Saftes habe. «Dann kann man ihn über den Tag verteilt wie einen Durstlöscher trinken.»

