Duft und geschlossene Schale: Was frische Muscheln ausmacht

Gourmets freuen sich schon darauf: Im August kommen die ersten frischen Miesmuscheln aus der Nordsee in den Handel. Verbraucher sollten beim Kauf auf den Geruch und die Schale achten.

Ob Miesmuscheln frisch sind, erkennt man am Duft: Riechen sie nach Meer – nach Jod und Algen – ist das ein gutes Zeichen.

Die Frische von Miesmuscheln erkennen Verbraucher am Duft, erläutert das Fisch-Informationszentrum (FIZ) in Hamburg. Dabei sollte etwas Meeresluft, also der Geruch von Jod und Algen, wahrzunehmen sein. Außerdem müssen die Muscheln geschlossene Schalen haben oder sich zusammenziehen, wenn man sie berührt. Ist das nicht der Fall, sind sie vermutlich nicht mehr frisch.

Vor dem Zubereiten werden die frisch gekauften Schalentiere zunächst gründlich gewaschen. Beim Kochen öffnen sich die Schalen dann. Nach dem Garen noch immer geschlossene Exemplare sollten weggeworfen werden, rät das FIZ. Miesmuscheln kommen entweder von deutschen Zuchtbänken an der Nordseeküste oder werden aus den Niederlanden, Dänemark und Frankreich importiert.