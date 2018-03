Bei «Burger» denkt man zunächst an Fast Food. Doch weit gefehlt: Der Burger vom Maibock mit Sellerie-Wedges und Preiselbeerdip ist mit Gewürzen fein abgeschmeckt und alles andere als ein schnelles Essen.

Kein Fast-Food: Burger vom Maibock mit Selleriespalten und Preisebeerdip, verfeinert mit Wacholder und Rosmarin.

Foto: Luzia Ellert/Collection Rolf Heyne – DPA

Kategorie: Hauptspeise

Zutaten für 4 Personen:

Für den Maibock:

600 g Maibockkeule

3 Schalotten

1 Knoblauchzehe

50 g Butter

Rosmarin, Wacholder

Salz, Pfeffer

1 TL Dijonsenf

1 EL Tomatenketchup

100 ml Wildjus

150 g Weißbrotwürfel in Milch eingeweicht

2 Eier

50 g Preiselbeeren

4 Salatherzen

Für den Germteig:

500 g Mehl

50 g Zucker

150 ml Milch

80 g Butter

25 g Trockenhefe

4 Eidotter

Sesam zum Bestreuen

Für die Sellerie-Wedges:

1 Knolle Sellerie

70 g Mehl

1 Ei

100 g Brösel

Pflanzenöl zum Ausbacken

Für den Preiselbeerdip:

1 Rosmarinzweig

100 g Sauerrahm

50 g Preiselbeeren

50 g Oberskren

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Für das Faschierte die Rehkeule faschieren. Schalotten und Knoblauch in der Butter anschwitzen. Etwas abkühlen lassen und zum Faschierten geben. Das Fleisch mit feingehacktem Rosmarin und zerstoßenem Wacholder, Salz und Pfeffer würzen. Senf, Ketchup und die Wildjus untermischen. Weißbrot und die Eier unter die Fleischmasse kneten. Zum Schluss mit den Preiselbeeren verfeinern. Aus der Masse Fleischlaibchen formen und kalt stellen.

Für den Germteig Mehl und Zucker in eine Schüssel geben. Milch und Butter lauwarm erwärmen. Mit der Hefe zum Mehl geben. Die Eidotter einschlagen und das Ganze zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Den Teig etwa 30 Minuten gehen lassen, dann 2 cm dick ausrollen und in der Größe der Fleischlaibchen ausstechen. Nochmals 30 Minuten gehen lassen und dann im vorgeheizten Backofen bei 165 °C rund 20 Minuten backen.

Für die Wedges die Sellerieknolle schälen, halbieren und in etwa 1 cm dicke Spalten schneiden. Die Selleriespalten in reichlich Salzwasser nicht zu weich kochen, herausnehmen und abkühlen lassen. Die Selleriespalten mit Salz und Pfeffer würzen, durch Mehl, Ei und Brösel ziehen und in reichlich heißem Pflanzenöl goldgelb backen.

Für den Dip den Rosmarin fein hacken, alle Zutaten miteinander verrühren und würzig abschmecken. Die faschierten Laibchen in Olivenöl beidseitig anbraten und im Ofen bei 180 °C in etwa 10 Minuten fertig garen.

Die Burgerbrötchen halbieren. Das Maibocklaibchen darauflegen. Mit Salatherzen und einem Löffel Dip belegen. Den Deckel mit einem Bambusspieß fixieren. Mit den knusprigen Sellerie-Wedges und dem Preiselbeerdip anrichten.

Literatur:

Irmgard Sitzwohl, Elisabeth Geisler: Sitzwohl. Unser Kochbuch, Collection Rolf Heyne, 2011, 208 Seiten, 49,90 Euro, ISBN-13: 978-3-89910-414-5

(C) Collection Rolf Heyne