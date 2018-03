Tickets, Topstars und Technik – Tipps fürs IFA-Besucher

Vom 31. August bis zum 5. September sammeln sich unter dem Berliner Funkturm Technikhersteller aus aller Welt. Wer als Besucher der IFA alles sehen will, braucht Zeit und einen guten Plan – vor allem, wenn er auch die Shows und Events sehen möchte.

Technik zum Anfassen: Auf der IFA zeigen Hersteller aus aller Welt ihre neusten Geräte.

Foto: Franziska Koark – DPA

Beim Wort Technikmesse mögen einige die Nase rümpfen. Doch die IFA in Berlin ist nicht nur für Nerds konzipiert. Mit Unterhaltungselektronik aus allen Bereichen, weißer und brauner Ware, einem Oktoberfest, Konzerten sowie Kochshows ist für jeden etwas dabei. Um nichts zu verpassen, sollte man den Messetrip planen. Hier die wichtigsten Infos für Besucher, von «A» wie «Anreise» bis «W» wie «Wiesnstimmung»:

Orientierungshilfe nicht nur vor Ort: IFA-Besucher können sich auch im Internet einen persönlichen Messeplan zusammenstellen.

Foto: Messe Berlin – DPA

Anreise: Die IFA-Eintrittskarte gilt in Berlin nicht als Fahrschein für öffentliche Verkehrsmittel. Trotzdem: Zum Messegelände kommen Besucher am besten mit Bus und Bahn. S- und U-Bahnen halten in der Nähe an den Haltestellen Messe Nord, Messe Süd und Theodor-Heuss-Platz. Für die Fahrt aus Berlin zum IFA-Gelände reicht ein Ticket im Geltungsbereich AB. Ein einzelner Fahrschein kostet 2,40 Euro, eine Tageskarte 6,50 Euro. Infos zur Anreise gibt es auch im Netz. Die Bahn bietet Sonderfahrten nach Berlin an.

Konzertatmosphäre @ IFA: Das Konzertprogramm im Sommergarten gehört fest zur Technikmesse.

Foto: Messe Berlin – DPA

Behinderte: Das Messegelände ist nach Angaben der Veranstalter für Rollstuhlfahrer zugänglich; jeweils eine Begleitung darf kostenlos mit auf die IFA. Sonntag, Montag und Dienstag (2. bis 4. September) gibt es für Seh- und Hörgeschädigte Sonderführungen über eine Auswahl an Messeständen.

Bayern in Berlin: Unterm Funkturm erwartet IFA-Besucher ein Bierfest.

Foto: Wolfgang Kumm – DPA

Eintrittskarten: Eine Tageskarte für die IFA kostet im Vorverkauf 11 und an der Tageskasse 15 Euro. Ermäßigte Tickets gibt es nur an den Eingängen zum Messegelände: Schüler zahlen dort 6,50 Euro, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende und Menschen mit Behinderung 11 Euro, Familien mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern 31 Euro. Außerdem ist für 9 Euro das sogenannte Happy-Hour-Ticket zu haben, das erst ab 14.00 Uhr gilt. Die Karten können Besucher online kaufen.

Familien und Kinder: «Es gibt bei uns keine Altersbeschränkung», sagt Nicole von der Ropp, Sprecherin der IFA. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Eltern mit kleinen Kindern sollten allerdings bedenken, dass es in den Hallen teilweise recht laut werden kann, warnt von der Ropp: «Es gibt Eltern, die dafür extra Kopfhörer mitbringen.» Spezielle Unterhaltungsangebote für Kinder gibt es im Bereich Young IFA in Halle 7.2A.

Konzerte: Wie in den Vorjahren gibt es auch dieses Jahr reichlich Musik im Sommergarten der IFA. Im Mittelpunkt steht das Festival «Die Neuen Deutschpoeten», bei dem am Samstag (1. September) unter anderem Tim Bendzko, Max Herre und Marsimoto auftreten. Am Abend vorher singt Xavier Naidoo, am Donnerstag (30. August) Helge Schneider. Besucher brauchen eine separate Eintrittskarte, mit der sie am Tag des Konzerts auch die IFA besuchen können.

Messeplanung: Eine Geländeübersicht gibt es auf der IFA-Webseite unter www.ifa-berlin.de. Wer seinen Rundgang gründlicher vorbereiten will, kann sich im sogenannten Virtual Market Place im Netz die Aussteller und Produkte zusammenstellen, die er unbedingt sehen will, daraus einen individuellen Messeplan erstellen und diesen dann ausdrucken. Der offizielle Katalog der IFA ist während der Messe an den Infoständen für 28 Euro erhältlich.

Öffnungszeiten: Das Messegelände öffnet an jedem Tag um 10.00 und schließt um 18.00 Uhr. Schon vor dem 31. August gibt es zwei Messetage für Presse- und Fachbesucher. «Das Eventprogramm haben wir ein wenig auf das Wochenende konzentriert», sagt IFA-Sprecherin von der Ropp. Bei der Entscheidung für einen Besuchstag hilft der Eventkalender auf der Webseite der Messe.

Profiköche: Weil auf der IFA neben Fernsehern, Anlagen oder Notebooks auch viele neue Küchen- und Haushaltsgeräte zu sehen sind, gibt es an vielen Ständen Kochshows mit prominenten Küchenchefs zu sehen. Tim Raue und Alfons Schuhbeck kochen zum Beispiel bei Siemens, Christian Mittermeier und Stefan Marquard bei AEG und Daniel Dittmar bei Vestel.

Wiesnstimmung: Für das Entspannungsbier nach einem Messetag – oder währenddessen: Direkt unter dem Funkturm wird auf der IFA Oktoberfest gefeiert, Blasmusik und Weißwurst inklusive. Los geht es an jedem Messetag um 11.00 Uhr, ab 18.00 Uhr dürfen Besucher ohne IFA-Eintrittskarte mitfeiern.