Skigymnastik in letzter Minute

Viele Hobbyskiläufer begeben sich vom Büro direkt auf die Piste – und gefährden damit sich und andere. Aber lohnt sich Skigymnastik überhaupt noch, wenn der Urlaub schon bald ansteht? Unbedingt, sagen Experten. Tipps für die Vorbereitung auf den letzten Drücker.

Wer sich optimal auf den Skiurlaub vorbereiten will, sollte auch den Gleichgewichtssinn trainieren. Das geht auf einer wackeligen Unterlage wie dem Bosu-Ball.

Foto: Annerose Wallberg/dpa-tmn

München (dpa/tmn) – Das Jahresende, es kommt wieder mal ganz plötzlich. Schon Januar? Vielen fällt erst jetzt auf, dass sie sich dieses Jahr eigentlich rechtzeitig auf den Skiurlaub vorbereiten wollten. Stichwort Skigymnastik.

Dr. Annerose Wallberg zeigt eine Koordinations- und Kräftigungsübung auf dem Bosu-Ball. Als Vorbereitung auf den Wintersport empfiehlt sie möglichst komplexe Übungen.

Foto: Annerose Wallberg/dpa-tmn

„Die allermeisten schieben das auf die lange Bank“, sagt Andreas König vom Deutschen Skiverband (DSV). Dann denken sie: Lohnt sich nicht mehr. Doch es gilt immer: besser spät als nie.

Hobbyskiläufer starten häufig eher mäßig gut vorbereitet in den Skiurlaub. Dabei ist ein trainierter Körper sehr wichtig, um heil die Pisten hinabzudüsen.

Foto: Tobias Hase/dpa-tmn

Einfach direkt vom Schreibtisch auf die Piste zu stürmen, ist brandgefährlich, warnt König: „Skifahren ist koordinativ sehr anspruchsvoll.“ Wer sicher den Hang hinunterkommen will, braucht Haltekraft in den Beinen und im Rumpf, Ausdauer und einen Blick für die anderen Skifahrer. „Je besser der Wintersportler trainiert ist, desto eher kann er schauen, was um ihn herum geschieht.“ Brennen die Oberschenkel schon nach der ersten Abfahrt, ist man viel zu sehr mit sich beschäftigt – und riskiert Unfälle.

Der Wandsitz hilft, den Oberschenkel zu stärken. 45 Sekunden sollte der Sitz mindestens gehalten werden.

Foto: Philipp Koch/DSV aktiv/dpa-tmn

Auch in letzter Minute können Untrainierte noch etwas tun, sagt Eva-Maria Schmitt, Fachleiterin Fitness & Gesundheitssport an der TU München. „Gerade, wer sonst keinen Sport macht, profitiert auch von wenig Training enorm.“ Ein Vertrag im Fitnessstudio muss nicht unbedingt her. Schmitt empfiehlt für die Ausdauer 20 Minuten Joggen oder Walken. „Nordic Walking ist unheimlich effektiv, wenn man die Stöcke nicht einfach trägt, sondern richtig einsetzt.“ Dazu kombiniert man Übungen, die den Rumpf stabilisieren und die Muskulatur in Gesäß und Beinen trainieren.

Wer in kurzer Zeit seine Ausdauer möglichst effektiv trainieren will, kann das mit Seilspringen zun. Der Skiverband empfiehlt mindestens 45 Sekunden am Stück.

Foto: Philipp Koch/DSV aktiv/dpa-tmn

Für die Haltekraft empfiehlt der DSV etwa den Wandsitz. Dazu mit geradem Rücken und im 90-Grad-Winkel gebeugten Beinen an eine Wand setzen. Für die Schnellkraft aus der tiefen Hocke Strecksprünge machen. Den ganzen Körper stabilisiert der Liegestütz. Das Gesäß und die Rückseite der Oberschenkel trainiert die Brücke: Dazu flach auf den Boden legen, die Füße aufstellen, nun das Gesäß anheben und wieder senken. Die Ausdauer verbessert schließlich das gute alte Seilspringen.

Heidi Zacher zeigt, wie man den Oberschenkel richtig dehnt. Das bietet sich zum Beispiel nach einem Skitag an.

Foto: Philipp Koch/DSV aktiv/dpa-tmn

Wer völlig untrainiert ist, führt jede Übung 45 Sekunden am Stück aus. Wer regelmäßig Sport macht, kann auf 60 Sekunden erhöhen. „Wenn man vier oder gar nur zwei Wochen Zeit hat, sollte man das jeden Tag machen“, rät König. Dann stapft der Hobbyskiläufer noch einigermaßen präpariert zum Lift. „Eine richtige Vorbereitung kann es aber nicht ersetzen.“

Der Strecksprung wird am besten aus der tiefen Hocke ausgeführt. Wichtig ist, den Körper im Sprung komplett durchzustrecken – so wie Heidi Zacher es vormacht.

Foto: Philipp Koch/DSV aktiv/dpa-tmn

Richtige Vorbereitung – damit meinen Wintersportexperten tatsächlich Sport das ganze Jahr über. „Ideal ist Mountainbiking“, sagt Schmitt. Wer dazu noch die Rumpfmuskulatur und das Gleichgewicht trainiert, ist gut gewappnet.

Beim Seitstütz wird das Becken langsam gehoben und wieder gesenkt. Skicross-Athletin Heidi Zacher zeigt die richtige Haltung, wenn das Becken oben ist.

Foto: Philipp Koch/DSV aktiv/dpa-tmn

Eine optimale Vorbereitung auf den Skiurlaub lässt sich aber auch zu Hause gestalten, sagt Sportwissenschaftlerin Annerose Wallberg. Sie hat ein Skigymnastik-Buch geschrieben. Wobei das Wort ein wenig in die Irre führt. „Statische Imitationsübungen wie früher macht man heute nicht mehr.“ Stattdessen rät sie zu möglichst komplexen Übungen, die gleich mehrere Muskelgruppen zugleich trainieren. Wichtig sei außerdem, die Koordination und die Propriozeption zu schulen – also das Gefühl für die Bewegung im Raum.

Ist der Hobbyskiläufer im Skigebiet angekommen, sollte er trotzdem nicht gleich acht Stunden am Stück Ski fahren. „Ich rate am ersten Tag zur Halbtageskarte“, sagt Schmitt. Grundsätzlich gilt: „Aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagt König vom Skiverband. Seiner Erfahrung nach ist Tag drei der kritischste. „Am besten legt man eine Pause ein und genießt einen Tag im Ort oder im Schwimmbad.“

Literatur:

Annerose Wallberg: Skigymnastik: Verletzungsfrei durch die Saison, Meyer & Meyer Sport, 176 S., Euro 16,95, ISBN-13: 9783898998833