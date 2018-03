Royale Hochzeiten inspirieren Bräute

Die bürgerlichen Bräute Kate und Charlène haben es den Royalen gezeigt: Ein tolles Prinzessinnenkleid muss nicht aussehen wie ein Zucker-Baiser. Auch die Braut 2012 punktet mit figurbetonten Schnitten, dezenten Stickereien und einem Hauch Spitze.

Viel Spitze sieht man in dieser Saison an Hochzeitskleidern – etwa bei Kisui ein Kleid mit nur einem Ärmel aus Spitze. (

Foto: Kisui) – DPA

Es ist ein Kleinmädchentraum. Auch wenn es nur wenige erwachsene Frauen zugeben, Prinzessin für einen Tag zu spielen, reizt fast jede. Und welcher Tag eignet sich dafür besser als die eigene Hochzeit? Bräute, die 2012 heiraten, werden mehr denn je von der Royalität inspiriert sein. Denn die Brautkleider von Kate von England und von Charlène von Monaco haben viele begeistert.

Ein weites Ballkleid wie das trägerlose Modell von Kleemeier kaschiert hier und da ein Pfund zu viel. (

Foto: Kleemeier) – DPA

Doch wirkliche Trendsetter sind die royalen Bräute nicht, finden Experten. «Man sieht derzeit viele Spitzenelemente – verstärkt natürlich seit dem Hochzeitskleid von Kate Middleton», berichtet Susanne Sixtus, Brautkleiderdesignerin und Mitglied im Verband deutscher Mode- und Textildesigner aus Düsseldorf. «Aber auch schon lange davor lag das im Trend, und sie ist mit dem Trend gegangen.»

Ein Rücken, der entzückt: Cymbeline hat ein Brautkleid mit tiefen Ausschnitt am Rücken, darüberliegt transparente Spitze. (

Foto: Cymbeline) – DPA

Und so sieht man in dieser Saison weiterhin viel Spitze in den Katalogen der Hersteller. Designerin Sixtus rät besonders zu Modellen, die mit einzelnen Spitzenelementen punkten. Cymbeline hat beispielsweise so ein Kleid mit tiefem Ausschnitt am Rücken, darüber liegt transparente Spitze. Bei einem anderen Modell wird gar eine Art durchsichtige Bluse über dem Kleid getragen. Kisui zeigt ein Kleid mit nur einem Ärmel aus dicht bestickter Spitze, bei einem anderen sind die Ärmel nur hauchzart sichtbar. Und Linea Raffaeli hat ein komplett mit Spitzenstoff überzogenes Nixenkleid.

Das passt zusammen: In Schleier und Kleid von Weise werden dieselben Applikationen aufgegriffen. (

Foto: Weise) – DPA

Doch obwohl die neuen Prinzessinnen modisch mit dem Strom schwammen, haben sie mit ihren erwachsenen Kleidern ein neues Bild der perfekten Braut gezeichnet. «Kate Middleton wirkte sehr zart und märchenhaft in ihrem Kleid, ohne dass es kitschig oder überladen gewesen wäre – eine moderne Prinzessin, hat also genau das ausgedrückt, was sie ist», beschreibt Stilberaterin Silke Gerloff aus Frankfurt. Das Kleid der früheren Charlène Wittstock habe durch die schlichte Eleganz des Stoffes edel gewirkt. «Das war sehr erwachsen, was dem Leben der Trägerin ebenfalls entspricht», sagt Gerloff.

Kate Middletons Schwester Pippa hat es berühmt gemacht: Das Nixen-Kleid verläuft hauteng bis etwa zum Knie. (

Foto: Linea Raffaelli) – DPA

Die Modeexpertin zieht daraus als Fazit: Die beiden Vorbilder hatten ihr eigenen Selbstverständnis und ihre Rolle in ihrem Kleid genau richtig ausgedrückt. Das sollte auch die Braut 2012 tun: Der eigene Geschmack, die eigene Wahrnehmung, aber auch das Alter sollten Kriterien bei der Kleidwahl sein. Und auch die Figur.

Die Kleider von Kate und Charlene betonten die zarten Figuren der Bräute – was aber nichts für jede Braut ist: Tragen dürften das schlanke Frauen, aber nicht Dünne, betont Gerloff. Kurvige Frauen sollten auf eine schöne, formgebende Kontur durch einen festeren Stoff achten und das Kleid nicht zu eng kaufen.

Ausladende Kleider sollten Frauen tragen, die ein paar Pfunde verbergen wollen, empfiehlt Modeberater Andreas Rose aus Frankfurt. «Ein richtiges Ballkleid ist bei breiten Hüften gut. Beim Empirekleid sitzt die Taille ziemlich hoch, und es fällt vorne in Falten runter, da kann man etwas verdecken.» Auch hier haben die Hersteller eine Auswahl: Kleemeier hat ein trägerloses Kleid, das ab der Hüfte weiter wird. Weise hat ein ähnliches Modell mit aufwendigeren, farbigen Applikationen, die sich auch im Schleier wiederfinden.

Auch das Brautjungfernkleid von Kates Schwester Pippa findet man: Das Nixen- oder Meerjungfrauen-Modell bezeichnet der Hersteller Weise als «New Look». Der Schnitt verläuft hier hautnah bis zum Knie, von wo aus er weit ausgestellt ausläuft. «Das ist aber nur etwas für schlank und androgyne Frauen», betont Rose. Cymbeline verstärkt diese Silhouette gar mit einer großen Schleife unterhalb der Hüfte. Lohrengel ein Model mit einer einzigen Blütenranke von der Schulter zum Boden.