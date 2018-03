Hochzeitsschuhe nicht am Vormittag kaufen

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Hochzeitsschuhe sollte man am Nachmittag oder Abend anprobieren und kaufen. «Der Fuß schwillt im Laufe des Tages an», erläuterte Claudia Schulz, Sprecherin des Deutschen Schuhinstituts in Frankfurt.

Foto: DPA

«Wenn ich also morgens losgehe, ist mein Fuß tendenziell dünner. Entscheide ich mich dann für enge Pumps oder Riemchensandalen, schneiden die leider nachmittags ein und tun mir weh. Ich muss mich ja in meinen Hochzeitsschuhen den ganzen Tag und bis in die Nacht hinein wohlfühlen.»

Sollten die Schuhe morgens leicht zu groß sein, kommen halbe Sohlen oder Geleinlagen hinein. «Die würde ich sowieso empfehlen, denn wenn man den ganzen Tag steht, kann schon mal der Ballen wehtun. Solche Geleinlagen wirken Wunder und geben auch ein bisschen mehr Halt im Schuh», rät Schulz Braut und Bräutigam.

Allerdings bewirken diese Hilfsmittel nichts, wenn die Schuhe nicht richtig eingelaufen sind: «Machen Sie vorher alles darin, was Sie an dem Tag auch tun: Sie laufen ein Stück darin, Sie tanzen darin», sagt die Schuhexpertin. «Vielleicht gehen Sie auch mal ein paar Schritte auf verschiedenen Belägen.» Und wer plant, an dem Tag Strümpfe zu tragen, sollte schon beim Einlaufen welche tragen.

Blasen beugt man vor, indem der Fuß im Schuh genügend, aber nicht zu viel Platz hat: «Vorne einen halben Daumen breit Platz lassen – das ist die Abrollzugabe, die man beim Laufen braucht», erläutert Schulz. Wer barfuß im Schuh ist – was vor allem Bräute betreffen dürfte -, sollte den Fuß mit einem Fußpuder oder -spray umhüllen: Diese speziellen Fußpflegemittel beugen Blasen vor, indem sie die Reibung im Schuh mindern. «Dazu geben sie einen feinen Schimmer auf den Fuß», sagt Schulz.

Schmerzt der Fuß nach vielen Stunden Feierei dennoch, muss ein SOS-Paket bereit liegen: «Blasenpflaster würde ich auf jeden Fall dabei haben», rät Schulz. «Polster- und Gel-Einlegesohlen auch, wenn die Füße brennen.» Darüber hinaus empfiehlt die Schuhexpertin an heißen Sommertagen ein Eisspray, das die Füße angenehm kühlt. Und trägt die Frau – oder auch ein kleiner Mann – Absatzschuhe, sollten flache Ersatzschuhe in Reichweite sein, die gut passen.