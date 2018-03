Zwischenruf: Der Wunsch nach Normalität

Aus unserem Archiv

Besonnen reagieren die Horchheimer auf die Nachrichten im Mordfall Schemmer. Sie wollen sich zu einer Vorverurteilung der Schwiegertochter nicht hinreißen lassen. Und das ist völlig richtig so: Selbst wenn die Ermittler sich ihrer Sache so sicher sind, dass sie die Beschuldigte in Haft genommen haben und mit Fotos auf Zeugensuche gehen, gilt auch für sie die Unschuldsvermutung – wie für alle Beschuldigten, bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung.